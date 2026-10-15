Площадку для киберспорта открыли в Люберцах

В торговом центре «Октябрь» в Люберцах заработало новое киберпространство. Его открыл ветеран специальной военной операции Кирилл Соснин при содействии администрации округа.

Одна из основных целей новой площадки — объединить цифровую среду с физической культурой. Здесь планируют формировать команды и создавать сборную региона по фиджитал-спорту. Оценить масштаб и техническое оснащение приехал глава округа Владимир Волков. Он поддержал идею создания такой площадки и отметил, что для молодежи это отличная возможность развивать свое хобби.

«Мы не сомневается, что наши спортсмены будут защищать честь нашего округа, Подмосковья на разных площадках, мы для этого все сделаем. Здесь стоит самое современное оборудование, такого нет больше нигде», — отметил глава Люберец.