Площадку для киберспорта открыли в Люберцах
В торговом центре «Октябрь» в Люберцах заработало новое киберпространство. Его открыл ветеран специальной военной операции Кирилл Соснин при содействии администрации округа.
Одна из основных целей новой площадки — объединить цифровую среду с физической культурой. Здесь планируют формировать команды и создавать сборную региона по фиджитал-спорту. Оценить масштаб и техническое оснащение приехал глава округа Владимир Волков. Он поддержал идею создания такой площадки и отметил, что для молодежи это отличная возможность развивать свое хобби.
«Мы не сомневается, что наши спортсмены будут защищать честь нашего округа, Подмосковья на разных площадках, мы для этого все сделаем. Здесь стоит самое современное оборудование, такого нет больше нигде», — отметил глава Люберец.
Фиджитал-спорт — это соревнования, где участники сначала сражаются в виртуальном мире, а затем выходят на реальную площадку. Для этого в распоряжении спортсменов 35 мощных компьютеров и четыре консоли PlayStation-5. Развитие киберспорта требует не только виртуальной подготовки, но и физической формы. Киберпространство сотрудничает со школой олимпийского резерва, там спортсмены будут проходить очные тренировки, оттачивать реакцию и выносливость.
Пространство разделено на удобные зоны: три общие игровые локации, две зоны для парных игр и четыре отдельных места для консолей. Новое место станет базой для подготовки региональных сборных. Здесь геймеры смогут не только тренироваться для себя, но и участвовать во всероссийских и международных турнирах, представляя округ Люберцы.