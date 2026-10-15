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    Реставрацию фасада дома на Олимпийском проспекте завершили в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Капитальный ремонт девятиэтажного дома № 28, корпус 1, выполнили на Олимпийском проспекте. Качество работ контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области и сотрудники администрации округа.

    Основным этапом стало обновление фасада площадью 10,7 тысячи квадратных метров с применением современной бескаркасной системы утепления. Специалисты также провели антигрибковую обработку стен, герметизировали межпанельные швы, отремонтировали входные группы и отмостку. Кроме того, заменили балконные обрамления и установили новые пластиковые окна в местах общего пользования.

    Обновленные внешние стены помогут снизить теплопотери, повысить энергоэффективность здания и продлить срок его эксплуатации.

    Ранее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в доме отремонтировали кровлю и заменили газопровод.

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