Реставрацию фасада дома на Олимпийском проспекте завершили в Мытищах

Капитальный ремонт девятиэтажного дома № 28, корпус 1, выполнили на Олимпийском проспекте. Качество работ контролировали специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области и сотрудники администрации округа.

Основным этапом стало обновление фасада площадью 10,7 тысячи квадратных метров с применением современной бескаркасной системы утепления. Специалисты также провели антигрибковую обработку стен, герметизировали межпанельные швы, отремонтировали входные группы и отмостку. Кроме того, заменили балконные обрамления и установили новые пластиковые окна в местах общего пользования.

Обновленные внешние стены помогут снизить теплопотери, повысить энергоэффективность здания и продлить срок его эксплуатации.

Ранее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в доме отремонтировали кровлю и заменили газопровод.