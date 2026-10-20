Областной конкурс современного искусства пройдет в Наро-Фоминске

Областной конкурс современного искусства «Радуга талантов» в 15-й раз пройдет в Наро-Фоминске. В этом году организаторы получили 280 заявок со всего региона.

Годом ранее заявок было 256. Рост интереса к конкурсу сопровождается и повышением уровня участников — это единогласно отмечают члены отборочной комиссии.

Перед экспертами стояла непростая задача: из большого числа претендентов выбрать лишь 170 участников. В итоговый список вошли сольные артисты и творческие коллективы, представляющие 26 муниципалитетов Московской области.

Уже 1 и 2 ноября более тысячи певцов и танцоров привезут в Наро-Фоминск свои лучшие номера. Главной площадкой фестиваля вновь станет сцена Дворца культуры «Звезда». Кульминацией конкурса станет гала-концерт, который по традиции пройдет 4 ноября, в День народного единства. В этот день станут известны имена победителей «Радуги талантов».