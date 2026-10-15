В ГГТУ открыли Школу исторического просвещения молодого педагога

В Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) 14 октября состоялась церемония открытия Школы исторического просвещения молодого педагога «Навигатор истории». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Проект призван обучить молодых педагогов, в том числе преподавателей неисторических специальностей, методикам формирования у школьников исторического мышления. Участники освоят работу с историческими источниками и научатся выстраивать внеурочные занятия так, чтобы ученики могли отличать научно обоснованную трактовку событий от искажений.

Инициатива объединит 56 муниципальных образований Московской области в единую систему исторического просвещения. Мероприятие собрало около 70 человек, включая участников Школы и почетных гостей. Символическим стартом проекта стало нажатие гостями большой кнопки «Старт».

Для молодых учителей из школ Подмосковья также организовали историческую мастерскую «Подмосковье: калейдоскоп просветительских смыслов». В рамках пяти рабочих групп, каждую из которых курировал отдельный наставник, участники изучили природно-географический потенциал региона, народные промыслы, промышленность, места памяти и наукограды. За час интенсивной работы педагоги проработали более 30 объектов Московской области и предложили собственные формы просветительских мероприятий на их основе.