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    В ГГТУ открыли Школу исторического просвещения молодого педагога

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) 14 октября состоялась церемония открытия Школы исторического просвещения молодого педагога «Навигатор истории». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Проект призван обучить молодых педагогов, в том числе преподавателей неисторических специальностей, методикам формирования у школьников исторического мышления. Участники освоят работу с историческими источниками и научатся выстраивать внеурочные занятия так, чтобы ученики могли отличать научно обоснованную трактовку событий от искажений.

    Инициатива объединит 56 муниципальных образований Московской области в единую систему исторического просвещения. Мероприятие собрало около 70 человек, включая участников Школы и почетных гостей. Символическим стартом проекта стало нажатие гостями большой кнопки «Старт».

    Для молодых учителей из школ Подмосковья также организовали историческую мастерскую «Подмосковье: калейдоскоп просветительских смыслов». В рамках пяти рабочих групп, каждую из которых курировал отдельный наставник, участники изучили природно-географический потенциал региона, народные промыслы, промышленность, места памяти и наукограды. За час интенсивной работы педагоги проработали более 30 объектов Московской области и предложили собственные формы просветительских мероприятий на их основе.

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