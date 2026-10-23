Стратегическая сессия для студентов прошла в Воскресенском колледже

21 октября в ДК «Химик» городского округа Воскресенск состоялась стратегическая сессия для студентов Воскресенского колледжа, организованная молодежным центром «Олимпиец» при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа. Более 100 студентов в составе десяти команд работали над проектами по разным направлениям, осваивая основы проектной деятельности в живом, динамичном формате.

С приветственными словами к участникам обратились глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Алла Лунина и директор МЦ «Олимпиец» Андрей Баранов. Они отметили важность таких встреч для развития молодежной инициативы, формирования активной гражданской позиции и поддержки будущих специалистов.

Опытные наставники — кандидаты фармацевтических, биологических и ветеринарных наук, успешные предприниматели — помогали студентам структурировать мысли, дорабатывать концепции и находить решения для своих проектов. По итогам защиты проектов победителям были вручены дипломы и переходящие кубки, символизирующие начало большого пути в мире молодежного предпринимательства и проектной деятельности.

«Уверен, что опыт, приобретенный участниками сессии, станет для них надежной базой. Ведь они не просто учились, а пробовали себя в реальной проектной деятельности. И это первый шаг к новым возможностям, участию в региональных и федеральных проектах и реализации собственных инициатив», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В Московской области и по всей стране для молодежи сегодня открыто множество возможностей — это гранты губернатора Андрея Воробьева, конкурсы Росмолодежи, проектные школы и многое другое.