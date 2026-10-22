Кадастровую стоимость 4,3 млн участков оценили в Подмосковье с начала года

Предварительные итоги государственной оценки земель в Московской области за 2026 год обсудили на заседании в Мособлдуме под председательством Владимира Шапкина, главы Общественного совета при региональном управлении Росреестра. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты Центра кадастровой оценки рассчитали стоимость 4 277 601 участка. При работе использовали сведения ЕГРН, в том числе адреса, границы и характеристики недвижимости. Участники встречи также рассмотрели порядок оспаривания результатов и способы информирования собственников.

«В настоящее время Росреестр продолжает системную работу по актуализации сведений в ЕГРН — это необходимое условие для корректного определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», — подчеркнул исполняющий обязанности начальника профильного отдела областного управления ведомства Игорь Листков.

В Центре кадастровой оценки сообщили, что для повышения прозрачности публикуют промежуточные отчеты на официальном сайте и платформе НСПД, проводят вебинары и предоставляют возможность проверить расчет по кадастровому номеру. Также разработан цифровой бот, который объясняет, какие параметры повлияли на стоимость объекта.

«Мы стремимся сделать процесс кадастровой оценки максимально прозрачным и понятным для собственников», — отметила заместитель директора учреждения Евгения Гольда.

По ее словам, цифровые инструменты помогают владельцам своевременно направлять замечания и выявлять возможные ошибки до утверждения итоговых результатов.

Новая кадастровая стоимость будет применяться с 1 января 2027 года. От нее зависят, в частности, земельные налоги, арендные платежи, госпошлины и цена выкупа участков. По итогам заседания участники договорились активнее проводить разъяснительные мероприятия и совершенствовать обратную связь с заявителями.

Проверить сведения о стоимости недвижимости можно на сайтах Росреестра и Национальной системы пространственных данных, а также заказав выписку из ЕГРН через «Госуслуги» или в МФЦ.

Работа проводится в рамках поручения президента РФ по повышению капитализации территорий. К 2030 году поставлены цели увеличить суммарную кадастровую стоимость земель страны до одного квадриллиона рублей и сформировать земельный банк объемом 500 тысяч гектаров.