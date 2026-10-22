Воробьев: в Подмосковье к зиме обновили почти 500 объектов ЖКХ

Отопительный сезон в Подмосковье стартовал 1 октября. Подключить социальные объекты удалось всего за пять дней, а многоквартирные дома — за десять дней вместо 14. К зиме подготовили 2,8 тысячи котельных и центральных тепловых пунктов, а также проверили 11 тысяч километров теплосетей. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» на 360.ru.

Для контроля за работой коммунальной инфраструктуры на котельных и центральных тепловых пунктах установили более 3,5 тысячи датчиков температуры и давления. Показания поступают в региональную ГИС «Инженерные сети». Благодаря этому специалисты могут оперативно замечать сбои, выяснять их причины и определять приоритеты для ремонта.

В этом году модернизация затронула почти 500 объектов, включая котельные и сети.

«Эта программа касается каждого дома и каждого городского округа. Мы модернизируем котельные, пришло время делать это более интенсивно. Новые технологии позволяют ставить новое оборудование, поэтому мы из 2,8 тысячи котельных около 500 обновили», — сказал Воробьев.

Отдельное внимание уделили подготовке к сильным морозам в Жуковском. Там заменили сети на улице Семашко и реконструировали котельную на Энергетической улице.

«Очень надеемся, что вы почувствуете перемены в той части, что у вас будет стабильное теплоснабжение», — сказал Воробьев.