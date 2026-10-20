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    Пожарное депо на шесть машин построят в Талдоме

    Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

    На улице Красина в Талдомском городском округе продолжают строить пожарное депо. Стройготовность объекта составляет 25%, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

    Строители ведут монолитные работы на уровне второго этажа. Новое здание рассчитано на шесть машиномест. В нем разместятся помещения для личного состава, пункты связи, кабинеты фельдшера, а также гараж для пожарной техники и ее обслуживания.

    На прилегающей территории оборудуют противопожарные подъезды и площадки для маневров, парковку для служебного и личного транспорта.

    Работы ведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить строительство объекта планируется в 2027 году.

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