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    Детский сад № 22 в Истре отремонтируют в 2027 году

    Фото: Минстрой МО

    В городском округе Истра на улице Пролетарская, 3, идут работы по капитальному ремонту дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2. Строительная готовность объекта составляет 25%, сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

    Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

    «В настоящее время на объекте работают больше 40 человек, две единицы техники. Завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

    Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. В рамках капремонта заменят все инженерные сети, проведут обследование несущих конструкций и ремонт внутренних помещений.

    Завершить все работы планируется в 2027 году.

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