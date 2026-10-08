Детский сад № 22 в Истре отремонтируют в 2027 году

В городском округе Истра на улице Пролетарская, 3, идут работы по капитальному ремонту дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2. Строительная готовность объекта составляет 25%, сообщили в пресс-службе регионального минстройкомплекса.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«В настоящее время на объекте работают больше 40 человек, две единицы техники. Завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. В рамках капремонта заменят все инженерные сети, проведут обследование несущих конструкций и ремонт внутренних помещений.

Завершить все работы планируется в 2027 году.