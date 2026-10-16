360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Делегация Подмосковья завершила рабочий визит в Китай

    Фото: CIIF

    Инвестиционный блок правительства Московской области завершил рабочий визит в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Делегация посетила международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, где участники ознакомились с разработками в области робототехники, станкостроения и промышленного оборудования.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провели переговоры с руководителями ведущих мировых производителей о сотрудничестве и внедрении современных технологий на предприятиях Подмосковья.

    Отдельное внимание уделили подготовке кадров для промышленности. Делегация посетила ведущие технические образовательные учреждения Шанхая, где изучила подходы к обучению специалистов для высокотехнологичных производств.

    Также прошли переговоры с представителями китайского бизнеса. Стороны обсудили локализацию китайских производств в Московской области и дальнейшее развитие промышленной кооперации.

    Поездка позволила изучить международный опыт в сфере промышленной роботизации и подготовки инженерных кадров, а также выстроить новые направления взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями.

    Читайте также

    Жителей Подмосковья предостерегли от схемы мошенничества со звонками из банков

    Агротехнопарк «Мортадель» создаст тысячу рабочих мест в Подмосковье в 2028 году

    Подмосковный дерматолог Алимова: мытье рук горячей водой ухудшает состояние кожи

    Врачи МОНИКИ вернули женщине с полипом в горле возможность нормально говорить

    Новый корпус школы № 2 построят в Новопетровском в 2027 году

    В Подмосковье отремонтировали светофоры на 12 региональных дорогах

    Подмосковье представило цифровые проекты в энергетике на РЭН-2026

    День открытых дверей пройдет в Чеховском техникуме 17 октября

    Краеведческую лекцию о Борисе Кагане провели для школьников в Воскресенске

    Единый день диспансеризации проведут в Солнечногорске 17 октября

    В Протвине для школьников Подмосковья завершилась смена «Коды Курчатова»

    Подмосковная «Единая Россия» отправила на фронт новую партию гуманитарной помощи