Делегация Подмосковья завершила рабочий визит в Китай

Инвестиционный блок правительства Московской области завершил рабочий визит в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Делегация посетила международную промышленную выставку CIIF в Шанхае, где участники ознакомились с разработками в области робототехники, станкостроения и промышленного оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провели переговоры с руководителями ведущих мировых производителей о сотрудничестве и внедрении современных технологий на предприятиях Подмосковья.

Отдельное внимание уделили подготовке кадров для промышленности. Делегация посетила ведущие технические образовательные учреждения Шанхая, где изучила подходы к обучению специалистов для высокотехнологичных производств.

Также прошли переговоры с представителями китайского бизнеса. Стороны обсудили локализацию китайских производств в Московской области и дальнейшее развитие промышленной кооперации.

Поездка позволила изучить международный опыт в сфере промышленной роботизации и подготовки инженерных кадров, а также выстроить новые направления взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями.