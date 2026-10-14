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    В Кашире и Серебряных Прудах устранили более 750 ям на дорогах

    Фото: Собкоры РИАМО

    В городском округе Кашира и муниципальном округе Серебряные Пруды за неделю ликвидировали более 750 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    В Серебряных Прудах устранили более 230 ям — в окружном центре на улицах Железнодорожной и 8 Марта, в деревнях Никольское и Большое Рогатово, в селе Мягкое, вблизи деревень Благодать и Курбатово, сел Куребино и Узуново. В Кашире устранили 520 дефектов покрытия — в деревнях Корыстово, Елькино, Базарово, Кокино, Каменка, Батькополье, Домнинки, Колмна и вблизи деревни Острога.

    Ежедневно в этих округах в среднем устраняют порядка 107 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания его проводят с применением горячей смеси, которая обладает высокой пластичностью и уплотняемостью при укладке.

    Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, участки дорог ежедневно определяют по результатам обследований с учетом погодных условий. Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ): все проведенные работы фиксируют с использованием фотоматериалов и заносят в базу данных.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса Подмосковья в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

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