Телеканал «360» запустит интеллектуальное шоу об истории Подмосковья

Премьера нового шоу «Квизтория» состоится 17 октября. В его рамках самые одаренные школьники Подмосковья будут состязаться в знаниях об истории родного края.

В интеллектуальном соревновании примут участие 16 команд из Химок, Балашихи, Мытищ, Подольска, Коломны, Серпухова и других округов региона.

В каждой игре будут встречаться две сборные старшеклассников по четыре человека. Им предстоит пройти три раунда по девять вопросов, в том числе посвященных памятным датам из регионального календаря. Часть из них представят в аудио- и видеоформате.