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    Телеканал «360» запустит интеллектуальное шоу об истории Подмосковья

    Премьера нового шоу «Квизтория» состоится 17 октября. В его рамках самые одаренные школьники Подмосковья будут состязаться в знаниях об истории родного края.

    В интеллектуальном соревновании примут участие 16 команд из Химок, Балашихи, Мытищ, Подольска, Коломны, Серпухова и других округов региона.

    В каждой игре будут встречаться две сборные старшеклассников по четыре человека. Им предстоит пройти три раунда по девять вопросов, в том числе посвященных памятным датам из регионального календаря. Часть из них представят в аудио- и видеоформате.

    Участники будут отвечать с помощью световых кнопок. При ошибке ход переходит к команде соперника.

    Турнир пройдет по системе на выбывание, начиная с 1/8 финала. Всего в рамках сезона запланировали 15 игр.

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