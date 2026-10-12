Женщину с длительной анемией спасли в больнице в Пушкино

В Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова В. Н. пациентке с длительной анемией удалось нормализовать уровень гемоглобина после дополнительного обследования и назначения лечения. Ранее препараты железа перестали давать ожидаемый результат, а состояние женщины требовало внутривенного введения препаратов. Врачи продолжили искать причину заболевания.

По словам терапевта-гематолога Зарины Шамсиевой, уровень гемоглобина у пациентки составлял 82 г/л при норме от 115 г/л. В ходе обследования медики проверили в том числе наличие антител к лямблиям — паразитам, которые могут попадать в организм с загрязненной водой и пищей. Анализ оказался положительным. После дополнительного опроса выяснилось, что дома у женщины живет кошка.

Пациентке назначили медикаментозное лечение и направили ее на консультацию к инфекционисту. В результате уровень гемоглобина пришел в норму. Сейчас женщине рекомендовано регулярно сдавать анализы крови, чтобы отслеживать изменения показателей.

Врачи советуют не откладывать обращение за медицинской помощью при длительной слабости, необъяснимом снижении веса, болях в животе и нарушениях стула. Такие симптомы могут быть связаны с паразитарными инфекциями, но встречаются и при других заболеваниях, поэтому для выяснения причины необходима диагностика.

Владельцам домашних животных специалисты также рекомендуют соблюдать правила гигиены и регулярно показывать питомцев ветеринару.