Почетные грамоты вручили сотрудникам УМВД в Одинцове

Начальник Управления МВД России по Одинцовскому округу поздравил сотрудников с Днем образования службы дознания. В честь праздника за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов им вручили почетные грамоты.

Руководитель отметил, что дознание — это важная часть системы предварительного расследования. Такая работа требует особого склада ума, выдержки, внимательности к мельчайшим деталям и высокой ответственности. От оперативной и кропотливой работы во многом зависит торжество закона, справедливость и доверие граждан к правоохранительной системе.

День дознавателя отмечается ежегодно 16 октября. В этот день в 1992 году институт дознания приказом Министерства внутренних дел России был закреплен как самостоятельное направление. В 2026 году служба отмечает 34-ю годовщину.