Одинцовская больница выпустила памятку о профилактике рака молочной железы

Одинцовская областная больница подготовила просветительский выпуск о раке молочной железы. Материал приурочили к 15 октября и посвятили раннему выявлению заболевания, распространенным заблуждениям и профилактическим обследованиям. Медики напоминают: обнаружить патологические изменения важно до появления выраженных симптомов.

Рак молочной железы развивается, когда измененные клетки начинают бесконтрольно делиться и формируют опухоль. Вероятность заболевания увеличивается с возрастом, а также при наличии случаев рака груди или яичников у близких родственников и некоторых наследственных мутаций. Значение имеют и отдельные гормональные и репродуктивные факторы.

Заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Одинцовской больницы, онколог Оксана Маслова подчеркивает, что отсутствие боли не исключает заболевание. При обнаружении любых непривычных изменений необходимо обратиться к специалисту, а не пытаться поставить диагноз самостоятельно.

«Регулярно обращайте внимание на изменения груди, не игнорируйте тревожные симптомы и своевременно проходите рекомендованные обследования. При появлении уплотнений или необычных выделений обратитесь к специалисту. Рак — не приговор. Современная диагностика и своевременно начатое лечение помогают добиваться длительной ремиссии», — поделилась она.

Для выявления патологий используют несколько методов. В зависимости от возраста и медицинских показаний врач может назначить осмотр, маммографию, УЗИ молочных желез или МРТ. Если обнаружено образование, для уточнения его характера может потребоваться биопсия.

Пройти диспансеризацию можно в отделении медицинской профилактики Одинцовской областной больницы по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5а. Отделение работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Записаться можно через региональный портал «Здоровье», Госуслуги или инфомат.