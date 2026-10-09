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    Более 50 тысяч заявок на выплаты будущим матерям подали в Подмосковье с января

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    С начала года на региональный портал поступило более 50 тысяч заявлений на оформление выплаты на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Услуга доступна на портале в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Прикрепленные к заявлению документы проверит искусственный интеллект. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    Кроме того, в услуге работают умные сервисы. Он автоматически заполнит персональные данные заявителя и его ребенка из личного кабинета госуслуг и информационных систем Минсоцразвития Подмосковья. Также сервис проверит право заявителя на выплату, статус аналогичных предыдущих обращений и наличие уже действующей меры поддержки.

    Отметим, что беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Московской области, придет предзаполненная форма на регпортале. Нужно будет только проверить данные и отправить заявление.

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