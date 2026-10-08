Выставку картин воспитанников детской школы искусств № 2 открыли в Раменском

Экспозиция «Грани мастерства» начала работу в туристско-информационном центре «Раменское». На выставке представлены самобытные полотна воспитанников и выпускников Детской школы искусств № 2.

Юные авторы продемонстрировали результаты творческого поиска и мастерство. Праздничный вернисаж украсили выступления учащихся вокального отделения школы. Разделить радость момента пришли почетные гости — председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа Андрей Толстяков и его заместитель Нина Гуськова.

Экспозиция объединила живопись и графику в разных жанрах. Каждый холст отражал индивидуальный взгляд автора на окружающий мир. Зрители могли заметить, как в работах переплетались классические техники и современные мотивы. Организаторы предусмотрели удобную навигацию по залам для комфортного осмотра картин.

Выставка продолжит работу до конца октября.