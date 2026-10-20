20 октября 2026 13:26 Юные инспекторы движения из Луховиц стали призерами всероссийского конкурса Фото: 360.ru Подмосковье

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Отряд юных инспекторов дорожного движения из Луховицкой школы № 9 «Ребятки из девятки» занял третье место на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». В этом году за звание лучших боролись более 250 школьников из 68 регионов России.

Конкурсанты продемонстрировали знание правил дорожного движения, оказания первой помощи, навыки фигурного вождения на велосипеде. «Все было в новинку, но все удалось. Готовились долго, в течение года, летом ребята ходили тренировать фигурное вождение», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 9, руководитель отряда ЮИД Елена Ратникова.

Отдельную награду завоевала Дарья Ляляева. Юный инспектор прошла все испытания на «отлично» и стала победителем в личном зачете среди девочек. Школьница всего год занимается в отряде и уже добилась успехов на всероссийском уровне. Самым сложным, по мнению Дарьи, стала станция по оказанию первой помощи.