Дорогу к СНТ «Химик-3А» в Воскресенске отремонтируют

В городском округе Воскресенск Московской области объявили конкурс на капремонт подъездной дороги к СНТ «Химик-3А». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту подъездной дороги к СНТ „Химик-3А“ в городском округе Воскресенск Московской области», — сказала Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется отремонтировать дорогу протяженностью 585 м.

Работы выполнят по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Их оплатят из бюджета Московской области и бюджета городского округа Воскресенск.

Завершить работы по этому объекту планируется в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс».