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    Дорогу к СНТ «Химик-3А» в Воскресенске отремонтируют

    Фото: Медиасток.РФ

    В городском округе Воскресенск Московской области объявили конкурс на капремонт подъездной дороги к СНТ «Химик-3А». Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    «Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту подъездной дороги к СНТ „Химик-3А“ в городском округе Воскресенск Московской области», — сказала Журавлева.

    Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется отремонтировать дорогу протяженностью 585 м.

    Работы выполнят по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Их оплатят из бюджета Московской области и бюджета городского округа Воскресенск.

    Завершить работы по этому объекту планируется в 2027 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс».

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