Студенты из Наро-Фоминска приняли участие в конференции в Коломне

18 октября в Коломне собрались 350 педагогов, студентов и школьников со всего Подмосковья, чтобы обсудить, можно ли соединить искусственный интеллект с вечными ценностями и что означает «духовная наполненность» в эпоху нейросетей. В центре событий была и делегация Наро-Фоминского городского округа.

Конференция «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» прошла в рамках XXIV Московских областных Рождественских образовательных чтений и была приурочена к пятилетию Московской митрополии.

На научном лектории говорили о духовно-нравственном воспитании в эпоху искусственного интеллекта и о категориях «духовной пустоты и наполненности» в искусстве. Программа включала восемь тематических секций, мастер-классы для учителей, методическую лабораторию по цифровым технологиям и психологическую лабораторию с «римскими» дебатами. Для детей провели урок «Твоя жизнь до рождения» и лекцию-интерактив «Душевное равновесие: миф или реальность?».

С напутственными словами выступили первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова и митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Конференция стала важным шагом в подготовке к будущим событиям: 12 ноября в Верее будет дан старт зональным Рождественским чтениям.