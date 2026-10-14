Строительство детского сада на 560 мест завершат в Люберцах в 2027 году

В Люберцах продолжается возведение детского сада на 560 мест в жилом комплексе «1-й Лермонтовский». Объект станет одним из крупнейших дошкольных учреждений городского округа.

Проектом предусмотрены 23 группы для детей разных возрастов. Общая площадь здания детского сада составит более 8 тысяч квадратных метров. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Сейчас привезли лифтовое оборудование, ведется монтаж и установка в шахте лебедок, лифтов, всего необходимого. Наша задача — все сроки, которые в контракте прописаны, выдержать, для того, чтобы садик действительно в 2027 году порадовал наших малышей и родителей. И нет никаких сомнений, что от графика мы не отступим», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.

Подрядная организация завершила прокладку всех инженерных коммуникаций. Специалисты приступили к внутренней отделке помещений. В здании монтируются системы вентиляции и водоснабжения. Кровельные работы находятся на завершающей стадии. Строители готовятся к благоустройству прилегающей территории. Будут обустроены игровые площадки, зоны отдыха и пешеходные дорожки.

Сдача объекта планируется к сентябрю 2027 года. Новый детский сад позволит сократить очередь в дошкольные учреждения Люберец. В нем будут созданы все условия для комфортного пребывания детей: просторные группы, спортивный и музыкальный залы, современное оборудование. Объект станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры городского округа. Местные жители с нетерпением ждут открытия учреждения.