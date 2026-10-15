Три команды из Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Три команды из Московской области вошли в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Финал пройдет с 18 по 21 ноября в Москве, где участники представят воспитательные события для школьников.

От Подмосковья в финал вышли команды «Подмосковная пятерка» Областной гимназии имени Е.М. Примакова, «Импульс роста» средней общеобразовательной школы №16 Орехово-Зуевского городского округа и «ТАК НАДО!» средней общеобразовательной школы №8 городского округа Мытищи. В состав команд вошли руководители, методисты, учителя и педагоги-организаторы.

Команда «Подмосковная пятерка» подготовила событие «Добрый дом» по направлению «Созидательный труд». Оно пройдет как детское благотворительное мероприятие, в рамках которого обучающиеся 10–11 классов станут организаторами и участниками предновогодней встречи для детей и родителей – подопечных благотворительного фонда «Добрый дом».

«Хочу выразить благодарность командному конкурсу «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» за возможность остановиться и взглянуть на себя со стороны. За новый взгляд на коллег: мы несколько лет работаем вместе, но проект раскрыл каждого с новой стороны и подсветил грани, о которых я не знал раньше, и мы убедились, как ценно работать в команде», – рассказал капитан команды Станислав Выдрин.

Команда «Импульс роста» представит «Кинофестиваль «ПРОСТО16» по направлению «Созидательный труд», на котором школьники снимут короткие видеоролики от идеи до финального монтажа. Команда «ТАК НАДО!» выступит с событием «Свадебный переполох, или Как на Руси женились» по направлению «Преемственность поколений» – театрализованным квизом с элементами исторической реконструкции.

По итогам финала определят 10 сильнейших команд. Они получат статус победителей конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», призы и признание профессионального сообщества.