Свыше 700 жилых домов капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье продолжается программа капитального ремонта многоквартирных домов: в этом году она охватывает более двух тысяч зданий. На данный момент специалисты закончили работы в 720 домах, а с начала октября комиссия приняла еще 146 объектов. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Больше всего домов отремонтировали в Балашихе — 64. В Люберцах завершили работы в 52 зданиях, в Химках — в 44. В Дмитрове обновили 29 домов, в Богородском округе — 28.

В этом году в организации работ появились изменения. Подрядные договоры теперь заключают на срок до одного года, причем в один контракт разрешено включать не более пяти домов. Завершить ремонт необходимо до 31 декабря — продлевать этот срок нельзя. Кроме того, выполнять работы по программе смогут муниципальные управляющие компании, включенные в реестр квалифицированных подрядчиков.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, нововведения призваны ускорить ремонт и снизить количество расторгнутых договоров.

При обновлении жилых зданий применяют современные энергоэффективные материалы и технологии. Это должно обеспечить качество ремонта и увеличить срок службы отремонтированных конструкций и систем.