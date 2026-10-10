Команда из Химок одержала победу в первой игре сезона Единой молодежной лиги

7 октября баскетболисты «Химки‑М» одержали волевую победу над «ЧБК‑2» в первой игре сезона Единой молодежной лиги. Матч завершился со счетом 73:78 в пользу подмосковной команды.

Решающая борьба развернулась в концовке четвертой четверти. При счете 67:67 за две секунды до сирены соперники сравняли счет, а в оставшееся время «Химки‑М» не смогли реализовать атаку — мяч покружился по дужке, но не попал в корзину. В овертайме преимущество осталось за «Химками‑М».

Ключевым моментом встречи стало точное попадание капитана Кирилла Каштанова, которое вернуло лидерство «Химкам‑М» в напряженной концовке.

В чемпионате участвуют 16 команд. Следующий матч «Химки‑М» проведут 10 октября в Уфе против местного «Динамо‑М».