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    В Можайском округе в ноябре откроют крупнейший в Европе питомник деревьев

    Фото: медиасток.рф

    В ноябре в деревне Клементьево Можайского округа откроется большой питомник деревьев, основу которого составят хвойные породы. Проект реализует Всероссийское общество охраны природы.

    «Планируется, что это будет самый большой питомник в Европе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он отметил, что помимо агротехнических функций и лесовосстановления питомник призван стать точкой притяжения экологических активистов, волонтеров и всех неравнодушных людей. По его словам, питомник будет играть большую роль в воспитании подрастающего поколения, сохранении семейных ценностей, экологическом образовании и просвещении.

    Акция по высадке деревьев состоится 6 ноября. Организаторы предлагают участникам взглянуть на процесс через призму традиционных жизненных ценностей: «Посади дерево, построй дом и вырасти сына». К участию приглашают жителей ближайших городских округов, волонтеров, школьников, студентов и экологических активистов. Всероссийское общество охраны природы обеспечит всех посадочным материалом и инструментами.

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