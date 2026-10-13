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    Подмосковный врач Нестерова развеяла мифы об опасности сдачи крови

    Фото: Московский областной центр крови

    Многие люди откладывают донорство из-за необоснованных страхов и недостатка информации. Как отметила заведующая отделом заготовки крови Московского областного центра крови Лариса Нестерова, главная причина волнения — неизвестность и боязнь боли.

    Кроме того, у некоторых тревогу вызывает вид крови.

    «Возможно, негативные воспоминания, когда раньше сдавал кровь и было больно, или видел, как другие теряют сознание. Волнение — это естественно. Это нормальная защитная реакция. Но с ним можно бороться», — сказала Лариса Нестерова.

    Часто опасения касаются риска заражения инфекциями, однако это заблуждение. Чтобы побороть страх, психолог рекомендует повышать информированность: изучить информацию на сайте учреждения и не стесняться задавать вопросы медикам.

    Также справиться с тревогой помогает техника «Безопасное место». Нужно представить место, где комфортно и безопасно, задействовав все органы чувств: цвета, звуки и запахи. Это стабилизирует эмоциональное состояние во время процедуры.

    Важно помнить о цели: донорская кровь спасает жизни.

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