Подмосковный врач Нестерова развеяла мифы об опасности сдачи крови

Многие люди откладывают донорство из-за необоснованных страхов и недостатка информации. Как отметила заведующая отделом заготовки крови Московского областного центра крови Лариса Нестерова, главная причина волнения — неизвестность и боязнь боли.

Кроме того, у некоторых тревогу вызывает вид крови.

«Возможно, негативные воспоминания, когда раньше сдавал кровь и было больно, или видел, как другие теряют сознание. Волнение — это естественно. Это нормальная защитная реакция. Но с ним можно бороться», — сказала Лариса Нестерова.

Часто опасения касаются риска заражения инфекциями, однако это заблуждение. Чтобы побороть страх, психолог рекомендует повышать информированность: изучить информацию на сайте учреждения и не стесняться задавать вопросы медикам.

Также справиться с тревогой помогает техника «Безопасное место». Нужно представить место, где комфортно и безопасно, задействовав все органы чувств: цвета, звуки и запахи. Это стабилизирует эмоциональное состояние во время процедуры.

Важно помнить о цели: донорская кровь спасает жизни.