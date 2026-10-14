Покровский молодежный бал прошел в Ступине
IV Покровский молодежный бал Подольской епархии собрал в доме культуры «Металлург» в Ступине около 200 парней и девушек из девяти округов Подмосковья. Все они — воспитанники приходских центров, светских молодежных организаций, а также ученики кадетских корпусов в возрасте от 14 до 35 лет.
Почетными гостями мероприятия стали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и директор Культурно-творческого центра Ирина Ухабова.
Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий обратился к участникам с приветственным словом, пожелав молодым людям не только насладиться атмосферой праздника, но и уделить особое внимание живому общению.
Танцевальная программа состояла из двух отделений. Участники исполнили полонез, падеграс, кадриль, вальсы, контрдансы и другие исторические танцы. Праздничное настроение задали солистка Ступинской филармонии Светлана Мареева и ансамбль «Радуга танца».
Ступино принимает праздник уже четвертый год. Подобные мероприятия развивают культуру общения и помогают находить новых друзей. Четвертый Покровский бал доказал: вечные ценности по-прежнему остаются вне времени.