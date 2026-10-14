Покровский молодежный бал прошел в Ступине

IV Покровский молодежный бал Подольской епархии собрал в доме культуры «Металлург» в Ступине около 200 парней и девушек из девяти округов Подмосковья. Все они — воспитанники приходских центров, светских молодежных организаций, а также ученики кадетских корпусов в возрасте от 14 до 35 лет.