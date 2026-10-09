Агротехнопарк «Мортадель» создаст тысячу рабочих мест в Подмосковье в 2028 году

В Подмосковье планируют создать агротехнопарк «Мортадель» с инвестициями в три миллиарда рублей. Проект охватит Пушкино и Сергиев Посад. На участке площадью почти 127 гектаров разместят более 40 резидентов, а реализация инициативы позволит открыть около тысячи рабочих мест. Запуск объекта намечен на 2028 год.

Соглашение о реализации проекта заключили на агропромышленной выставке «Золотая осень». Документ подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и директор ООО «Мортадель» Ирина Мельникова.

Участники агротехнопарка смогут развивать проекты в растениеводстве, животноводстве и агротуризме. Отдельное направление инициативы связано с поддержкой участников СВО: на территории комплекса планируют создать условия для реализации их предпринимательских проектов.

По словам Виталия Мосина, создание площадки должно объединить развитие сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций и поддержку людей, желающих работать в аграрной сфере и заниматься бизнесом.

Сейчас для агротехнопарка подготовили концепцию и проводят предпроектные работы. Следующим этапом станет формирование сообщества резидентов, которые смогут разместить на территории комплекса собственные производства и реализовать инвестиционные инициативы.