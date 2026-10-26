360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Волоколамском округе спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    В районе деревни Носово Волоколамского муниципального округа нашли живым 41-летнего мужчину, который заблудился в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

    В поисках участвовали спасатели 203-й пожарно-спасательной части учреждения, сотрудники полиции, лесники и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Родственники грибника обратились в «Систему-112» около двух часов дня: мужчина ушел в лес в пять часов утра и не вернулся.

    «Прибыв в район предполагаемого нахождения мужчины, участники поисковой группы организовали оперативный штаб и начали прочесывать лес, работая на отклик. Ситуация осложнялась осенними сумерками, к тому же у мужчины не было с собой телефона. Специалисты прочесывали квадрат за квадратом, в надежде, что мужчина ответит на подаваемые звуковые сигналы. Поисковые мероприятия продолжались всю ночь и утро. К счастью, грибника удалось найти живым и невредимым: добровольцы «ЛизаАлерт» обнаружили его в лесной чаще. Медицинская помощь грибнику не требовалась, и он был благополучно доставлен домой», — рассказал начальник части Владислав Макеев.

    Поиски шли всю ночь и утро. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, его доставили домой.

    Почти 40 дорожных участков отремонтировали в Солнечногорске в 2026 году

    Третий класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 октября

    Студентов Подмосковья пригласили на IT-чемпионат

    Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Серпухове

    В лесах Подмосковья 20–22 октября ожидается высокая пожарная опасность

    Мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП спасли в больнице в Одинцове

    В Мытищах провели занятия для работников «Мособлпожспаса»

    Хоккеистки из Воскресенска выиграли первый домашний матч чемпионата России

    Хирургический корпус больницы в Подольске отремонтируют в 2029 году

    В колледжах Подмосковья 17 октября пройдет Единый день открытых дверей

    Подмосковье посетило промышленную выставку CIIF в Шанхае

    Делегация из Китая посетила технолицей имени Долгих в Истре