В Волоколамском округе спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

В районе деревни Носово Волоколамского муниципального округа нашли живым 41-летнего мужчину, который заблудился в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

В поисках участвовали спасатели 203-й пожарно-спасательной части учреждения, сотрудники полиции, лесники и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Родственники грибника обратились в «Систему-112» около двух часов дня: мужчина ушел в лес в пять часов утра и не вернулся.

«Прибыв в район предполагаемого нахождения мужчины, участники поисковой группы организовали оперативный штаб и начали прочесывать лес, работая на отклик. Ситуация осложнялась осенними сумерками, к тому же у мужчины не было с собой телефона. Специалисты прочесывали квадрат за квадратом, в надежде, что мужчина ответит на подаваемые звуковые сигналы. Поисковые мероприятия продолжались всю ночь и утро. К счастью, грибника удалось найти живым и невредимым: добровольцы «ЛизаАлерт» обнаружили его в лесной чаще. Медицинская помощь грибнику не требовалась, и он был благополучно доставлен домой», — рассказал начальник части Владислав Макеев.

Поиски шли всю ночь и утро. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, его доставили домой.