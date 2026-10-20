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    Студентов Подмосковья пригласили на IT-чемпионат

    Фото: медиасток.рф

    Студентов от 18 до 25 лет пригласили участвовать в чемпионате по трем направлениям в сфере информационных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Участвовать могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. В чемпионате три направления: «Робототехника» — нужно разработать алгоритм для сервисного робота, который самостоятельно проходит маршрут и обходит препятствия; «ИИ в бизнес-процессах» — создать решение для анализа обратной связи стажеров и наставников; «Сетевой сервис» — разработать систему мониторинга телеком-инфраструктуры на основе ИИ и компьютерного зрения.

    Участникам нужно собрать команду от трех до пяти человек и выполнить задание для отбора в финал. Финал состоится 26 ноября в Москве.

    Заявку необходимо подать до 15 ноября. Ознакомиться с положением конкурса и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

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