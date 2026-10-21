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    Мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП спасли в больнице в Одинцове

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В Одинцовскую областную больницу поступил мужчина с тяжелейшей травмой, полученной в результате аварии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    У пациента диагностировали признаки внутреннего кровотечения, а экстренное обследование выявило полный разрыв мочевого пузыря — жизнеугрожающее состояние, при котором излившаяся жидкость провоцирует перитонит. Для спасения пациента была сформирована мультидисциплинарная бригада хирургов и урологов.

    Разрыв органа всегда свидетельствует о крайне высокой энергии удара.

    «Пока урологи восстанавливали целостность пузыря, хирурги параллельно ушивали повреждения других органов и промывали брюшную полость. Слаженная командная работа позволила провести успешное вмешательство», — рассказал заведующий отделением урологии Антон Греченков.

    Специалисты отмечают, что справиться с таким объемом повреждений в одиночку невозможно.

    Хирурги обеспечили доступ к органам для остановки массивного кровотечения, в то время как урологи ушивали разрыв, добиваясь абсолютной герметичности швов, поскольку моча крайне агрессивна для брюшной полости.

    Операция длилась всю ночь. Врачи стабилизировали состояние мужчины, после чего он продолжил лечение, а затем был направлен на реабилитацию.

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