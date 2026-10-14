Делегация из Китая посетила технолицей имени Долгих в Истре

В Областном технолицее им. В. И. Долгих муниципального округа Истра 13 октября прошла встреча с делегацией из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовали представители Министерства образования региона, технолицея и победители конкурса рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». Среди гостей были первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, руководитель проектов Института повышения квалификации Китайской ассоциации по международным обменам в сфере образования Чжан Цзянь и руководитель корпункта газеты «Чайна Дэйли» в России Лю Хунцзе.

Программа визита включала экскурсию по образовательной инфраструктуре технолицея. Представители китайской делегации ознакомились с образовательными методиками и технологическими решениями, применяемыми в учебном процессе. Им также представили концепцию обучения в Технолицее и рассказали о проектах трансформации системы образования Московской области.

Отдельно обсудили участие школьников Китайской Народной Республики в математической олимпиаде «Вершина» и Международной космической олимпиаде в Королеве.

В рамках мероприятия вручили грамоты шести победителям и 26 призерам конкурса рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце».