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    Делегация из Китая посетила технолицей имени Долгих в Истре

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Областном технолицее им. В. И. Долгих муниципального округа Истра 13 октября прошла встреча с делегацией из Китая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    В мероприятии участвовали представители Министерства образования региона, технолицея и победители конкурса рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». Среди гостей были первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, руководитель проектов Института повышения квалификации Китайской ассоциации по международным обменам в сфере образования Чжан Цзянь и руководитель корпункта газеты «Чайна Дэйли» в России Лю Хунцзе.

    Программа визита включала экскурсию по образовательной инфраструктуре технолицея. Представители китайской делегации ознакомились с образовательными методиками и технологическими решениями, применяемыми в учебном процессе. Им также представили концепцию обучения в Технолицее и рассказали о проектах трансформации системы образования Московской области.

    Отдельно обсудили участие школьников Китайской Народной Республики в математической олимпиаде «Вершина» и Международной космической олимпиаде в Королеве.

    В рамках мероприятия вручили грамоты шести победителям и 26 призерам конкурса рисунков «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце».

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