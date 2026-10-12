Хоккеистки из Воскресенска выиграли первый домашний матч чемпионата России

Воскресенский женский хоккейный клуб «Химик» начал турнирный путь на чемпионате страны с победы. В первом домашнем матче, который прошел 10 октября, девушки уверенно обыграли челябинских «Белых Медведиц» со счетом 6:2.

Перед началом игры спортсменок поприветствовали глава Воскресенска Алексей Малкин, директор филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» Владимир Шведиков и генеральный директор «ЦСП № 8» Максим Бурцов. Они провели символическое вбрасывание, дав старт матчу.

После игры Алексей Малкин поздравил команду с уверенной победой и ярким стартом в сезоне.

Команда «Химик», ранее известная как «Торнадо» — финалист прошлого сезона, самый титулованный клуб в истории отечественного женского хоккея и шестикратный чемпион страны. Переименование стало закономерным этапом развития: в сезоне 2025/2026 коллектив переехал в Воскресенск. Домашней ареной команды остается Ледовый дворец спорта «Химик».