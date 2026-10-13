В колледжах Подмосковья 17 октября пройдет Единый день открытых дверей

В колледжах и техникумах Московской области, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет», 17 октября пройдет Единый день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятия начнутся в 10:00 с Всероссийского классного часа. Школьники узнают о возможностях ускоренного обучения и освоения востребованных профессий и специальностей. Для родителей пройдет собрание с участием представителей колледжей и работодателей-партнеров на каждой из площадок.

«Сегодня в колледжах Подмосковья учатся более 145 тысяч студентов — и для них это осознанный путь к профессии. 18 кластеров „Профессионалитета“ по 12 отраслям — от металлургии и машиностроения до робототехники и атомной промышленности — это запрос предприятий региона, которые сами участвуют в обучении и берут наших выпускников к себе. Поэтому 17 октября школьники и их родители смогут обсудить будущую профессию в том числе и напрямую с работодателями», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Предприятия презентуют свои корпоративные модели и возможности повышения квалификации на площадках работодателя в процессе обучения, а также расскажут о возможностях трудоустройства сразу после выпуска. Для всех желающих пройдут мастер-классы, профориентационные профессиональные пробы, на которых можно будет поработать с оборудованием, и интерактивные экскурсии на ведущие предприятия Московской области.

В Ногинском колледже школьники попробуют себя в разработке игр на Python, разберутся в основах кибербезопасности на мастер-классе «Цифровой иммунитет», а также научатся настраивать локальное Web-соединение и моделировать сеансовую работу сети. Любителей технологий ждет профпроба по управлению дронами, гостей — экскурсия по современным лабораториям и мастерским.

В Дмитровском техникуме пройдет дегустация блюд по рецептам из разных регионов России, приготовленных студентами: пельмени по-дмитровски, осетинские пироги, пряники. Гости смогут самостоятельно приготовить национальные блюда народов России на кулинарных мастер-классах и понаблюдать за работой поваров на открытой кухне.