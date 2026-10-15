В Мытищах провели занятия для работников «Мособлпожспаса»

В Мытищах на базе производственно-технического центра 15 октября прошли инструкторско-методические занятия для работников пяти территориальных управлений ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Главной темой стала методика проведения испытаний пожарных автолестниц с применением водоналивных грузов. На мероприятии присутствовал начальник отдела эксплуатации техники управления технического обеспечения Центра объединенных складов резерва материально-технических средств Михаил Вдовин.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Карпухов отметил, что правильная организация освидетельствования высотной техники позволяет минимизировать сроки выведения лестниц из боевого расчета, вовремя обнаруживать скрытые неисправности и качественно проверять состояние всех узлов и механизмов.

Обучение организовали в рамках освоения программ повышения квалификации по безопасным методам выполнения работ повышенной опасности. В практической части личный состав отработал статические испытания автолестниц с использованием контрольных водоналивных грузов, уделив особое внимание техническому обслуживанию.

«Техническое освидетельствование подъемных сооружений базируется на строгом соблюдении требований государственных стандартов, включая ГОСТ Р 52284-2004, а также руководств по эксплуатации заводов-изготовителей. Кроме того, в своей работе специалисты строго опираются на положения правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны, регламентирующих всю полноту ответственности за безопасность проводимых испытаний. В ходе практической части занятий личный состав детально отработал статические испытания автолестниц с использованием контрольных водоналивных грузов, уделив особое внимание техническому обслуживанию. Полученные знания позволят работникам подразделений профессионально и грамотно контролировать состояние спецавтотранспорта, обеспечивая его надежность и бесперебойную работу при ликвидации чрезвычайных ситуаций», — заключил Сергей Карпухов.