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    Хирургический корпус больницы в Подольске отремонтируют в 2029 году

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    Капитальный ремонт хирургического корпуса Подольской областной клинической больницы продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

    Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Здание расположено на улице Кирова, 38, корпус № 2.

    «В настоящее время на строительной площадке 90 рабочих. Строителями ведутся работы по монтажу подсистем фасада, утеплителя, металлических кассет. Монтаж штукатурной сетки, оштукатуривание стен в подвальных помещениях, монтаж оконных откосов, перегородок и системы вентиляции», — сообщила пресс-служба ведомства.

    В здании больницы проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят новую мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

    Завершение работ ожидается в 2029 году.

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