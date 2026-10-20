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    В лесах Подмосковья 20–22 октября ожидается высокая пожарная опасность

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    На большей части территории Московской области с 20 по 22 октября ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

    В Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах 20 октября прогнозируется I класс пожарной опасности. 21 октября I класс ожидается в Волоколамском и Талдомском лесничествах, 22 октября — только в Волоколамском.

    Девятнадцатого октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано. В ближайшие дни температура составит плюс 7–10 градусов, ночью — от минус 4 до плюс 5. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

    В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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