В лесах Подмосковья 20–22 октября ожидается высокая пожарная опасность

На большей части территории Московской области с 20 по 22 октября ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

В Волоколамском, Клинском и Талдомском лесничествах 20 октября прогнозируется I класс пожарной опасности. 21 октября I класс ожидается в Волоколамском и Талдомском лесничествах, 22 октября — только в Волоколамском.

Девятнадцатого октября на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано. В ближайшие дни температура составит плюс 7–10 градусов, ночью — от минус 4 до плюс 5. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

В случае обнаружения возгорания просят незамедлительно сообщить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.