В Волоколамском округе 55 жителей получили звание «Ветеран труда»

С начала года 55 жителей Волоколамского муниципального округа получили удостоверение «Ветеран труда». Об этом сообщил начальник управления Александр Степанов.

Претендовать на звание могут проживающие в области граждане России, чей трудовой стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин либо соответствует выслуге лет, необходимой для назначения пенсии.

Обязательное условие — награждение орденами или медалями СССР или РФ, почетными грамотами или благодарностью президента России либо ведомственными знаками отличия за заслуги в труде или службе. При этом продолжительность работы в соответствующей сфере должна составлять не менее 15 лет.

Оформить звание и положенные льготы можно через комплексную услугу «Ветеран труда» на региональном портале. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.