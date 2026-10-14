Ребенка весом менее 2 кг спасли от слепоты в перинатальном центре в Подмосковье

В Подмосковье прооперировали недоношенную девочку с опасным заболеванием глаз. Девочка родилась на 29-й неделе беременности с весом 983 грамма и первые недели жизни провела под наблюдением реаниматологов. Позже у нее выявили стремительно развивающуюся ретинопатию — заболевание, которое без своевременного лечения может привести к необратимой потере зрения, рассказали в региональном Минздраве.

Сразу после рождения ребенку потребовались дыхательная поддержка, лечение инфекции и длительное выхаживание в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. После стабилизации состояния девочку перевели в Королевскую клиническую больницу.

Во время планового осмотра офтальмологи обнаружили у нее ретинопатию недоношенных. При этом заболевании, связанном с нарушением развития сосудов сетчатки, зрение ребенка может оказаться под угрозой. Из-за быстрого прогрессирования болезни малышку вновь доставили в перинатальный центр. К этому времени ее вес достиг 1,8 килограмма.

Во время операции под наркозом специалисты ввели в глаз препарат, препятствующий патологическому росту сосудов сетчатки. Вмешательство прошло без осложнений. Несколько часов после него девочке требовалась дыхательная поддержка, однако к вечеру она уже дышала самостоятельно.

Теперь пациентке предстоят контрольные обследования и восстановление.