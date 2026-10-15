Подмосковье заняло второе место по числу прохождений «ИТ-Диктанта»

Всероссийская образовательная акция «ИТ-Диктант» в 2026 году объединила более 298 тыс. человек из 89 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Московская область заняла второе место в рейтинге: в регионе выполнили 22 428 тестов. Средний результат по стране в 2026 году составил 73 балла, а в Подмосковье на 100 баллов выполнили 4 452 теста. Традиционно среди участников, набравших максимальный балл, определили тех, кто быстрее других выполнил задания. В число победителей вошли жители региона.

Отдельно выросло участие образовательных организаций: к акции присоединились 1138 вузов и колледжей по всей стране — на 37,1% больше, чем годом ранее. Подмосковный колледж «Энергия» стал лидером по количеству прохождений — 1256. На втором месте расположился Электростальский колледж с 1109 прохождениями.

По данным пресс-службы, количество юных ИТ-знатоков, которым исполнилось шесть лет, превысило 100 человек. Самым возрастным участником стал 90-летний житель Москвы. Всего в категории от 80 лет и старше участвовало 56 человек.