360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковье заняло второе место по числу прохождений «ИТ-Диктанта»

    Фото: Мингосуправления МО

    Всероссийская образовательная акция «ИТ-Диктант» в 2026 году объединила более 298 тыс. человек из 89 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

    Московская область заняла второе место в рейтинге: в регионе выполнили 22 428 тестов. Средний результат по стране в 2026 году составил 73 балла, а в Подмосковье на 100 баллов выполнили 4 452 теста. Традиционно среди участников, набравших максимальный балл, определили тех, кто быстрее других выполнил задания. В число победителей вошли жители региона.

    Отдельно выросло участие образовательных организаций: к акции присоединились 1138 вузов и колледжей по всей стране — на 37,1% больше, чем годом ранее. Подмосковный колледж «Энергия» стал лидером по количеству прохождений — 1256. На втором месте расположился Электростальский колледж с 1109 прохождениями.

    По данным пресс-службы, количество юных ИТ-знатоков, которым исполнилось шесть лет, превысило 100 человек. Самым возрастным участником стал 90-летний житель Москвы. Всего в категории от 80 лет и старше участвовало 56 человек.

    Читайте также

    В Подмосковье начали работу по восстановлению домов после атаки БПЛА

    День пожилых людей отметили в Мытищах

    Свыше 250 тысяч жителей Подмосковья написали спортивный диктант

    Выставку о героях Эллады откроют в Архангельском 15 октября

    В Подмосковье напомнили о записи питомцев к ветеринару онлайн

    В Подмосковье начали принимать заявки на конкурс о путешествиях по Золотому кольцу

    Школьники Подмосковья проверят знания о родном крае в шоу «Квизтория»

    Многодетные мамы Подмосковья сошлись в кулинарном поединке

    Краснокнижный гриб звездовик обнаружили возле карьера в Лыткарине

    Детский офтальмолог Ольга Левенчик начала прием в поликлинике № 4 в Домодедове

    Врач за работой

    Новый цифровой маммограф установили в поликлинике в Сергиевом Посаде

    В Дмитровском кремле 9 октября откроют выставку «По одной дороге»