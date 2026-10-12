Глава Люберец проверил реконструкцию Октябрьского проспекта

Владимир Волков проинспектировал ход работ. Подрядчик приступил к укладке асфальта на левом дублере проспекта.

Реконструкция ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. На правом дублере — от улицы Красной до Смирновской — асфальтирование завершили на минувшей неделе. Рабочие устанавливают ограждение на улице Красной.

Владимир Волков рассказал о ходе работ на подземном пешеходном переходе у «Креста»: строители приступают к возведению лестничного схода у школы, ведется внутренняя отделка.

«Самые сложные участки подрядчик уже прошел, сейчас темп работ должен возрасти — движение по переходу планируется запустить до конца года», — отметил он.

Протяженность основного хода составит более 90 метров. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрены выходы на все четыре стороны перекрестка, а ступени будут с противоскользящим покрытием.