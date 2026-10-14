Транспортная полиция провела рейд против зацепинга на Киевском направлении МЖД

Транспортная полиция провела профилактическую акцию против зацепинга на объектах Киевского направления Московской железной дороги. Ссотрудники выявили четырех несовершеннолетних, допустивших административное правонарушение. С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы о рисках такого поведения.

К профилактической работе подключились представители Московско-Киевской дистанции пути «РЖД». Школьникам объяснили, что попытки прокатиться на сцепках, поручнях или крышах вагонов могут привести к падению под поезд, столкновению с препятствиями и поражению электрическим током от контактной сети.

Участникам также напомнили о необходимости снимать наушники и капюшоны при приближении к железнодорожным путям, чтобы слышать сигналы машинистов. Для закрепления информации подросткам и родителям раздали памятки с правилами безопасного поведения на железной дороге.

Полицейские предупредили и о правовых последствиях зацепинга. За нарушения на объектах железнодорожного транспорта предусмотрена административная или уголовная ответственность. Если правонарушение совершает несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к административной ответственности, в отношении его законных представителей могут составить протокол по статье 5.35 КоАП РФ.

Как отметил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, лейтенант полиции Д. А. Булавин, главная цель подобных мероприятий — не только выявлять нарушения, но и предупреждать трагические случаи. По его словам, зацепинг представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью подростков.

Профилактические рейды продолжаются на территории обслуживания Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. По данным ведомства на 9 октября, в этой зоне пострадали 133 несовершеннолетних, 59 из них погибли. Из общего числа пострадавших 76 детей получили травмы в результате зацепинга, причем 32 случая закончились смертельно.

Транспортная полиция призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила поведения на железной дороге и следить за тем, как они проводят свободное время.