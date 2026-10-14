Подмосковные регоператоры подготовят более тысячи спецмашин к зиме

Региональные операторы Московской области завершают подготовку коммунальной техники к работе в холодное время года. Специалисты проводят техническое обслуживание более тысячи машин: ремонтируют узлы и агрегаты, проверяют тормозные системы, меняют гидравлическое масло и фильтры. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Автопарк перевозчиков отходов включает мусоровозы, бункеровозы, мультилифты и ломовозы. По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, ежедневно на маршруты выходят около 600 единиц спецтранспорта.

Особое внимание при подготовке уделяют системам, от которых зависит работа машин в мороз. Механики проверяют аккумуляторы, генераторы и стартеры, оценивают износ шин и глубину протектора для безопасного движения по снегу и льду. Также диагностируют пневматическое оборудование, чтобы предотвратить замерзание конденсата, и гидравлические системы, работоспособность которых зависит от состояния масла при низких температурах.

Помимо обслуживания машин, к зиме готовят и водителей. Для них проводят дополнительные инструктажи по управлению транспортом на обледенелых и заснеженных дорогах. Сотрудников обеспечивают теплой одеждой, а рабочие графики корректируют с учетом погодных условий.