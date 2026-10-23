Команда из Наро-Фоминска стала призером военно-патриотической игры

Сборная старшеклассников Наро-Фоминска приняла участие в военно-патриотической игре «Наша сила — в единстве!» Союза городов воинской славы в Чеченской Республике. Церемонию чествования команды в фойе Дворца культуры «Звезда» посетил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андрей Ковалько.

«Наша сила в единстве» — главный слоган и основной посыл состязаний. Военно-патриотические сборы под этим названием традиционно проводятся среди команд из городов воинской славы России в Университете спецназа имени Путина в чеченском Гудермесе. Соревнования проходят на настоящей трассе спецназа. Уровень подготовки участников оценивают опытные инструкторы.

Ребятам нужно было преодолеть 15 сложных испытаний. Тем весомее успех наро-фоминских парней, занявших абсолютное первое место на этапе «Физическая подготовка» и попавших в число призеров в ряде других дисциплин. Серебряные награды они получили за перемещение на поле боя и в интеллектуальном конкурсе «Что? Где? Когда?», а бронзовую — за снаряжение магазина и военизированную эстафету.

Андрей Ковалько вручил благодарности участникам сборной, а также их наставникам — ветеранам СВО. «С такими руководителями у ребят воспитывается характер, ответственность и умение держать удар», — отметил глава муниципалитета.