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    Корпус школы № 24 в Щелкове открыли после капремонта

    Фото: Симакова В. А.

    В поселке Монино после капитального ремонта открылся четвертый корпус школы № 24 имени С. А. Красовского. С начала учебного года здесь занимаются около 710 детей, сообщили в РИАМО.

    Обновление здания площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров приурочили к 90-летию школы.

    В корпусе отремонтировали кровлю и фасад, обновили внутренние помещения и входы, заменили отопление, вентиляцию и канализацию, закупили мебель и оборудование. На территории обустроили спортивную площадку с футбольным полем, беговой дорожкой и зоной воркаута.

    Работы профинансировали из регионального бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети».

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