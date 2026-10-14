Корпус школы № 24 в Щелкове открыли после капремонта

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В поселке Монино после капитального ремонта открылся четвертый корпус школы № 24 имени С. А. Красовского. С начала учебного года здесь занимаются около 710 детей, сообщили в РИАМО.

Обновление здания площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров приурочили к 90-летию школы.

В корпусе отремонтировали кровлю и фасад, обновили внутренние помещения и входы, заменили отопление, вентиляцию и канализацию, закупили мебель и оборудование. На территории обустроили спортивную площадку с футбольным полем, беговой дорожкой и зоной воркаута.

Работы профинансировали из регионального бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети».