Новое оборудование для диагностики установили в больнице Можайска

Медучреждение оснастили эндоскопической системой с двумя видеоколоноскопами для исследований нижних отделов кишечника. Также поступил эндовидеохирургический комплекс для визуализации при урологических операциях, два видеодуоденоскопа для исследования двенадцатиперстной кишки и выполнения хирургических манипуляций, а также бронховидеоскоп для исследования отделов дыхательной системы.

Кроме того, отделение реанимации и анестезии пополнили пять наборов интубационных видеоларингоскопов. Они применяются для обеспечения проходимости дыхательных путей и проведения видеоассистированной интубации.

Новое оборудование разместят в новом корпусе Можайской больницы — в высокотехнологичном центре для оказания хирургической помощи на 93 койки после завершения капитального ремонта. Центр сможет принимать жителей Можайского, Наро-Фоминского и Рузского округов, а также соседней Смоленской области.

Преимущества техники — высокая точность изображения, возможность выявлять патологии на начальных стадиях и выполнять малоинвазивные вмешательства, а также обеспечить будущий стационар передовым оснащением.

Записаться на прием к врачам Можайской больницы можно на портале «Здоровье», по номеру телефона 122 и через бот в МАХ.