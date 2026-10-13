Спортсмены из Солнечногорска стали призерами всероссийского турнира по аэробике

В Туле 11 октября подвели итоги VI всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле», объединивших около 500 участников из 21 региона России. Городской округ Солнечногорск на турнире представляли воспитанники спортивной школы № 1.

Юные атлеты показали свои навыки, техническую подготовку и артистические способности. По итогам состязаний они неоднократно поднимались на пьедестал почета в различных возрастных группах.

Среди участников от 18 лет Ирина Борисова одержала победу в индивидуальной программе среди женщин. Первое место также заняло трио Яны Бакшайкиной, Ксении Евсиковой и Дерии Калай. Бронзовыми призерами стали Ирина Борисова, Ульяна Забелина и Александра Карпенко, выступавшие в составе другого трио.

В возрастной группе 15–17 лет золотые награды в дисциплине «группы 5» получили Александр Ивасюк, Софья Моисеева, Сергей Моренко, Дарина Зарипова и Мария Пономарева. Александра Буданок заняла второе место в индивидуальной программе среди юниорок, а Александр Ивасюк — третье среди юниоров. Еще одну бронзу принесли Алиса Козловская и Семен Родионов в смешанных парах.

Среди спортсменов 12–14 лет серебряным призером в индивидуальных выступлениях среди юношей стал Родион Вруцкий. Юнна Юлдашева получила бронзовую медаль среди девушек. Вместе они также заняли третье место в смешанных парах. Аналогичного результата в дисциплине «группы 5» добились Вероника Андросова, Вероника Васильева, Родион Вруцкий, Полина Попова и Юнна Юлдашева.

В число финалистов всероссийского турнира вошли Валерия Зиновкина, Ксения Гречишкина, Елена Матайс, Кира Сизова и Елизавета Лаптева. Судьи высоко оценили их выступления.

В категории 9–11 лет победительницей индивидуальных соревнований среди девочек стала Таисия Васильева. Серебряные награды в смешанных парах получили Тихон Малышев и Виктория Борисова. Второе место в дисциплине «трио» заняли Таисия Васильева, Екатерина Хватова и Анастасия Мальцева. Еще одно серебро в «группах 5» завоевала команда Каролины Закировой, Екатерины Хватовой, Анастасии Мальцевой, Таисии Васильевой и Виктории Борисовой.

Среди самых младших участников, выступавших в возрастной группе 6–8 лет, победу в смешанных парах одержали Ярослав Комаров и Анастасия Рыбка. Серебряными призерами в дисциплине «трио» стали Кристина Зубкова, Диана Насырова и Анна Вербицкая. Кроме того, Ярослав Комаров занял третье место в индивидуальной программе среди мальчиков.

«Поздравляю всех ребят с заслуженными наградами! Спасибо за упорство, артистизм и яркие выступления. Желаю новых побед и красивых номеров», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина. Она выразила благодарность тренерам спортивной школы № 1 за профессиональную работу и подготовку воспитанников, а родителям спортсменов — за помощь и поддержку.