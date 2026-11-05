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    Детский сад на 200 мест построят в Видном в 2028 году

    Фото: Минстрой МО

    В Видном на улице Гаевского продолжается строительство детского сада для 200 детей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Строительная готовность объекта составляет около 50%. Сейчас на объекте монтируют инженерные сети и ведут внутреннюю отделку помещений.

    Детский сад рассчитан на девять групп, в каждой оборудуют игровые и спальные зоны. Также в здании планируют многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий. Площадь трехэтажного здания превысит четыре тысячи квадратных метров.

    На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки. Открытие сада запланировано на 2028 год.

    Работы идут в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

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