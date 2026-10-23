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    Дворец единоборств в Шаховской открыли после капитального ремонта

    Фото: Татьяна Рунова

    В Шаховской завершили капитальный ремонт спортивного комплекса, построенного в 1982 году. Уже на следующий день после торжественного открытия все секции вернутся к обычному расписанию занятий.

    В здании площадью 973,3 квадратных метра полностью обновили инфраструктуру: отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, радиаторы отопления и сантехнику. Также обновили окна, двери, полы и потолки, выполнили современную внутреннюю отделку.

    Как сообщила директор комплекса «Старт» Ольга Короткова, после ремонта здесь продолжат развивать три направления единоборств — бокс, вольную борьбу и дзюдо. На церемонии открытия спортсмены и тренеры представили показательные выступления по каждому из этих видов спорта.

    Работы провели по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

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