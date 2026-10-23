Дворец единоборств в Шаховской открыли после капитального ремонта

В Шаховской завершили капитальный ремонт спортивного комплекса, построенного в 1982 году. Уже на следующий день после торжественного открытия все секции вернутся к обычному расписанию занятий.

В здании площадью 973,3 квадратных метра полностью обновили инфраструктуру: отремонтировали крышу, заменили инженерные коммуникации, радиаторы отопления и сантехнику. Также обновили окна, двери, полы и потолки, выполнили современную внутреннюю отделку.

Как сообщила директор комплекса «Старт» Ольга Короткова, после ремонта здесь продолжат развивать три направления единоборств — бокс, вольную борьбу и дзюдо. На церемонии открытия спортсмены и тренеры представили показательные выступления по каждому из этих видов спорта.

Работы провели по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.