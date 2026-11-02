Школьники из Богородского округа победили на областном творческом конкурсе

31 октября во Фрязине состоялся финал регионального конкурса творческого мастерства «Таланты первых Подмосковья». Масштабное событие объединило около 1500 участников из более чем 40 муниципалитетов Московской области.

Для ребят это была не просто возможность показать свои способности — это настоящий творческий экзамен, где каждый номер и каждая работа становились историей личного роста и смелости заявить о себе.

Особенно ярко на конкурсе выступили учащиеся Центра образования № 83 из Богородского округа. Их выступления и работы не оставили равнодушными ни жюри, ни зрителей. Александра Тихонова завоевала диплом первой степени в номинации «Живопись», подноминация «Цифровая живопись». Ее работа — удивительный синтез традиций и современных технологий: в ней чувствуется классическая школа, но раскрывается она через возможности цифрового инструмента.

Не менее сильное впечатление произвела София Фомичева, получившая диплом первой степени в номинации «Инструмент», подноминация «Ударный инструмент». Ее номер стал настоящей эмоциональной историей: виртуозное владение инструментом, четкая ритмическая основа и невероятная энергетика.

В конкурсе также приняли участие Арина Тихонова (номинация «Вокал») и Полина Алексеева (номинация «Живопись»). Для них выход на большую сцену и представление своих работ перед профессиональным жюри стали важным шагом в творческом пути.

Помимо конкурсных испытаний, участников ждала насыщенная программа: мастер‑классы от экспертов, полезные встречи и живое общение с признанными мастерами своего дела.

Конкурс «Таланты первых Подмосковья» — масштабный проект регионального отделения «Движения первых» Московской области, цель которого — раскрыть творческий потенциал юных жителей региона. Проект выстроен поэтапно: сначала проходит очно‑заочный этап на муниципальном уровне, затем — заочный этап на региональном уровне, а завершает все очный финал, который и становится главным событием для самых ярких участников. Награды, которые получили ребята — это не просто дипломы и признание. За каждой победой стоит огромный труд, часы репетиций, поиски своего стиля и, конечно, поддержка наставников, которые помогают юным талантам поверить в себя и идти вперед.